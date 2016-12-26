أعلنت تركيا, يوم الاثنين,عن مقتل احد جنودها , متأثراَ بجروح أصيب بها , خلال عملية عسكرية شمالي سوريا, في إطار عملية درع الفرات", والتي بدأت في شهر اب الماضي.

وذكرت وكالة أنباء (الأناضول) "الجندي محمد أونال، أُصيب بجروح بالغة، خلال عملية عسكرية تهدف للسيطرة على مدينة الباب بريف حلب شمالي سوريا".

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وجاء ذلك عقب مطالبة تركيا من التحالف الدولي ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) تقديم دعم جوي للقوات التي تدعمها تركيا وتحاصر مدينة الباب السورية الخاضعة لسيطرة التنظيم المتشدد.

وكان الجيش التركي أعلن, يوم الخميس، إن اثنين من جنوده وخمسة من مسلحي المعارضة السورية قتلوا خلال اشتباكات مع عناصر تنظيم "داعش" قرب مدينة الباب شمال سوريا.

وسقط عدد من الجنود الأتراك, خلال بدء الجيش التركي عملياته في سوريا منذ آب الماضي, في هجمات ومعارك مع تنظيم "داعش".

وتعارض الحكومة السورية التدخل التركي في سوريا وتعتبره "عدوانا ", في حين اعلنت تركيا مرارا, على لسان عدد من مسؤوليها, ان العملية في شمال سوريا مستمرة حتى طرد "داعش"، وازالة كل الأخطار التي تهدد أمن تركيا من على الحدود المشتركة.