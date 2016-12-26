أصيب 26 شخصا في الإمارات, يوم الاثنين، بحادث تصادم بين 4 سيارات وقع بسبب تجاوز من قبل أحد السائقين.

ونقلت وكالة (وام) الإماراتية، عن مدير الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي العميد سيف مهير المزروعي، قوله إن "الحادث وقع بعد جسر نادي دبي تجاه أبوظبي".

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وأضاف أن "سائق مركبة من طراز "ميتسوبيشي" عمد إلى التجاوز ببطء من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين للوصول إلى كتف الطريق، فاصطدمت به حافلة صغيرة، وتبع ذلك اصطدام مركب بحافلة أخرى وسيارة رابعة".

وأسفر الحادث عن إصابة 26 من بينهم 3 إصابات بليغة نتيجة انحشارهم في السيارات، ونقلوا بواسطة النجدة الجوية إلى احد المشافي .

يذكر أن 7 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 13 آخرين , في حزيران الماضي، إثر حادث مروري وقع على شارع الإمارات خلف مطار آل مكتوم .