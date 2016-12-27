كشفت شركة "آفاست" لأمن المعلومات، عن أبرز 10 التطبيقات التي تقوم باستهلاك طاقة بطارية الهاتف الذكي أثناء الاستخدام أو عند العمل بالخفاء.

وبحسب تقرير الشركة الذي نقلته عدة وسائل اعلامية، فإن أكثر 10 تطبيقات استهلاكًا لبطارية الجهاز أثناء العمل هي:

Snapchat

Spotify

WattPad Free Books

LINE: Free Calls and Messages

Amazon Shopping

Tinder

SmartNews

Clean Master

Google Sheets

The Guardian

واستهلاك هذه التطبيقات للبطارية أثناء العمل، يعني أنه عندما يتم فتح التطبيق واستخدامه بشكل مباشر، سيستهلك جزءًا جيدًا من ذاكرة الوصول العشوائيّ بالإضافة لجزء آخر من قدرة المعالج، وبهذه الحالة يكون استهلاك التطبيق لطاقة الهاتف بأقصى حد ممكن.

أما أكثر 10 تطبيقات استهلاكاً للبطارية أثناء العمل في الخلفية، فهي:

Facebook musical.ly Google Maps WhatsCall Daily Mail Online Instagram ynet BBM Facebook Pages Manager Facebook Messenger

وتستهلك تلك التطبيقات البطارية ولو لم يتم تشغيلها، فالعديد من التطبيقات يجب أن تبقى فعالة، ولكن باستهلاك طاقة أقل، وكمثال، فإن الحصول على تنبيهاتٍ وإشعارات "فيسبوك" لا يتطلب أن يتم تشغيل التطبيق مباشرة، بينما هو يعمل بشكل متواصل في الخلفية، للحصول على كافة التنبيهات الخاصة، وهذا الأمر ينطبق على كل تطبيقات التواصل الأخرى: واتساب، سكايب، سنابشات، انستغرام، تويتر، تيليغرام وغيرها.

ويلاحظ في القائمة السابقة وجود اللافت للتطبيقات المرتبطة بـ "فيسبوك"، مثل تطبيق "انستغرام" و"فيسبوك مسنجر" وتطبيقات إدارة الصفحات، وهذا يؤكد أن تأثير تطبيقات "فيسبوك" سيء جدًا على أداء الهاتف، خصوصًا إن كان الهاتف من الفئة المتوسطة أو الاقتصادية.