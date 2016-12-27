طرح تطبيق "ترو كولر – Truecaller" ميزة اعادة الاتصال ضمن تحديث جديد للتطبيق يحمل الرقم v7.82.

وبحسب موقع "آردرويد"، فإن ميزة إعادة الاتصال Call Back تظهر على شكل رسالة عند الشخص الذي يستطع طالب الرقم التواصل معه كونه مشغولاً أو غير متوفر، حيث يترك التطبيق رسالة تنبيه لدى الجهة المطلوبة يعلمه بها أن هذا الشخص قام بالاتصال به، لاعادة الاتصال لاحقًا.



ويشار إلى أن التحديث الجديد لتطبيق "ترو كولر v7.8" موجود حالياً على متجر "غوغل بلاي" لنظام تشغيل "آندرويد".



ويقدم تطبيق Truecaller ميزة معرفة الشخص المتصل، وإن لم يكن ضمن جهات الاتصال، مع امكانية البحث عن صاحب رقم معين، إضافة إلى ميزات الاتصال، وظهور حالة الشخص المراد الاتصال به.