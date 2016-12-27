أكدت "موزيلا" أنها لن تدعم أنظم تشغيل "اكس بي" او "فيستا" من "مايكروسوفت"، وحددت شهر أيلول العام القادم كموعد أولي لإنهاء دعم هذه الأنظمة.

وبحسب مدونة "موزيلا" الرسمية، فإن الشركة ستقوم بإعادة تقييم أعداد مستخدمي المتصفح في النظامين المذكورين منتصف العام المقبل، وبناءاً عليه ستقرر إما إيقاف الدعم نهائياً في أيلول، أو تمديد الفترة.

وسيحصل مستخدمو "فايرفوكس" على "ويندوز إكس بي وفيستا"، على تحديثات أمنية حتى تسعة أشهر إضافية، رغم أن "مايكروسوفت" لم تعد تدعم النظامين.

ولايزال "ويندوز اكس بي" يسيطر على 9.73% من السورق، رغم مرور أكثر من 15 عاماً على طرحه من قبل "مايكروسوفت".