قالت إدارة المرور في وزارة الداخلية يوم الاثنين، إن عدة طرق في محافظتي حماه واللاذقية غير سالكة , بسبب تراكم الثلوج.

وأوضحت الإدارة في نشرتها حسب وكالة (سانا)، أن جميع الطرق في محافظة حماة سالكة عدا منطقة الغاب طريق عام جورين، صلنفة وطريق جوبة برغال، شطحة وطريق عين الكروم ، القرندح ، جميعها غير سالكة بسبب تراكم الثلوج.

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وفي محافظة اللاذقية, جميع الطرق في المحافظة سالكة عدا منطقة القرداحة طريق جوبة برغال الشعرة الغاب وطريق مركية- مقامات بني هاشم غير سالكة بسبب تراكم الثلوج وتشكل الجليد.

ونصحت إدارة المرور السائقين باستعمال الأنوار الخاصة بالضباب وتفقد المكابح وتخفيف السرعة عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق والقيادة بحذر تفاديا لوقوع الحوادث.

ولا تزال البلاد تحت تاثير امتداد منخفض جوي ضعيف مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة.