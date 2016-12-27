كشف رئيس شركة "نينتندو"، عن أن الشركة بصدد تطوير من لعبتين إلى ثلاث خاصة بأجهزة الموبايل.

وبحسب موقع headlines، فإنه من الممكن أن تكون لعبتي Animal Crossing و Fire Emblem ضمن الألعاب القادمة، وذلك بعد نجاح لعبتي "سوبر ماريو رن، وبوكيمون غو".

ووصلت تنزيلات "سوبر ماريو رن" إلى 100 مليون تنزيل تقريباً، رغم أنها لم تطرح على "أندرويد" حتى الآن.

وحققت الشركة 14 مليون دولار كعائدات من مبيعات "سوبر ماريو رن" خلال الأيام الثلاثة الأولى فقط التي وصلت فيها عدد تنزيلات اللعبة بحدود 30 مليون تنزيل.