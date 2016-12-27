طورت شركة "ديب مايند" المدعومة من "غوغل" تطبيقاً جديداً باسم Streams يساعد الأطباء على مراقبة حالة مرضاهم.

وبحسب "بي بي سي"، فإن التطبيق الجديد يجمع معلومات عن وظائف الأعضاء الأساسية، ويصدر تحذيرا عندما تكون القراءات مرتفعة أو منخفضة، ويرسل تنبيهات خاصة بالمرضى الذين يكونون عرضة لتدهور مفاجئ في صحتهم، إلى هواتف الأطباء الذكية.



وبدأ العمل بالتطبيق بناء على اتفاق مع ثلاث مشافي في لندن، يتيح لـ "غوغل" الوصول لسجلات 1.6 مليون مريض.