شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو, في اتصال هاتفي, يوم الاثنين, على ضرورة وقف اطلاق النار في جميع الاراضي السورية, وفقا لمبادئ البيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران في موسكو..

ونقلت وسائل اعلام عن بيان لوزارة الخارجية الروسية, ان الوزيرين ركزا على "مهمة إطلاق الهدنة في جميع أنحاء سوريا مع تصعيد القتال ضد الجماعات الإرهابية".

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بحث وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، ونظيره التركي، مولود جاويش أوغلو، تدابير وقف إطلاق النار في جميع الأراضي السورية، وذلك في اتصال هاتفي الاثنين 26 ديسمبر/كانون الأول.

وكان الاتصال بمبادرة من تركيا، وتبادل الوزيران وجهات النظر حول الوضع في سوريا, بحسب البيان.

واتفق أطراف اللقاء الثلاثي في موسكو, الذي جمع بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيريه الإيراني محمد جواد ظريف والتركي مولود جاويش أوغلو, في وقت سابق من الشهر, على خطوات وإجراءات تهدف الى حل الأزمة السورية من بينها اهمية توسيع نظام وقف إطلاق النار في سوريا والعزم على جمع جهودها في مكافحة "داعش" و" النصرة" والعمل على فصل مجموعات المعارضة المسلحة عنهما.