سقط قتيل, يوم الاثنين, جراء سقوط قذيفة صاروخية على مدينة السقيلبية بحماه, كما شهدت عدة مناطق بدمشق وريفها سقوط قذائف هاون.

ونقلت وكالة الانباء (سانا) عن مصدر في صحة حماة قوله ان "قذيفة صاروخية أطلقتها التنظيمات الإرهابية على مدينة السقيلبية, ماادى الى مقتل شخص".

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كما تم استهدف قرية جورين في منطقة السقيلبية بعدد من القذائف الصاروخية أدت إلى وقوع أضرار مادية في منازل الأهالي وممتلكاتهم., وفقا للمصدر.

وفي ذات السياق, ذكرت معلومات متطابقة من مصادر عدة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان قذيفة هاون سقطت في محيط منطقة أبو رمانة ولا أنباء عن اصابات

من جهتها, اعلنت مصادر مؤيدة عن سقوط قذائف في محيط ساحة الأمويين ومحيط منطقة المزة بدمشق وضاحية الاسد بريفها.

وجاء ذلك بعد يوم من سقوط قذائف هاون في محيط المشفى الفرنسي بحي القصاع السكني ما أدى إلى وقوع أضرار مادية.

كما سقط جرحى , يوم الأربعاء, جراء سقوط قذائف هاون في عدة احياء بدمشق.

وشهدت العاصمة دمشق هدوءا نسبيا منذ مطلع الشهر الحالي بعد أن تعرضت مناطق عدة فيها, والخاضعة لسيطرة النظام, في الفترة الأخيرة لتجدد للقذائف بشكل شبه يومي ما أدى الى سقوط ضحايا ووقوع اضرار مادية.