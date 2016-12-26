اطلع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين, يوم الأثنين, نظراءه في منظمة معاهدة الأمن الجماعي على خطوات التسوية في سوريا والتعاون مع تركيا وإيران

ونقلت وسائل اعلام عن بوتين قوله, خلال افتتاحه لدورة الأمن الجماعي للمنظمة, ان "عدد المناطق الساخنة في العالم لا يتقلص، وتبقى عصية على الحل كذلك النزاعات القديمة".

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وأضاف "نحن نعلم مدى تعقيد العلاقات والأوضاع في الكثير من مناطق العالم, على سبيل المثال، مشكلة أفغانستان ومشكلة الشرق الأوسط، وسوريا وغيرها ".

وجاء ذلك وسط تبني الدول الغربية موقفا متشدداً من موسكو,. حيث يتهمونها بارتكاب "جرائم حرب" في سوريا, الامر الذي تنفيه موسكو.

وتعاني عدة مناطق في سوريا اوضاعا انسانية سيئة, نتيجة الحصار المطبق عليها, رغم ادخال قوافل مساعدات انسانية اليها, وسط احتدام عمليات المعارك واعمال القصف على عدة مناطق , الامر الذي يؤدي الى سقوط ضحايا, في ظل مناشدات دولية بوقف العنف.