لقي ثلاثة سوريين مصرعهم برصاص حرس الحدود التركي، بعد اقترابهم من الحدود في ريف الحسكة الشمالي الشرقي.

ونقلت وكالة (سانا) الرسمية عن مصادر أهلية لم تسمها في منطقة الدرباسية قولها بأن قوات حرس الحدود التركي فتحت نيران رشاشاتها على مجموعة من الشبان في قرية القيروان قرب الحدود المشتركة ما أدى إلى مقلت 3 شبان على الأقل.

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ولفتت المصادر إلى أنه تم نقل الجثامين إلى أحد مشافي بلدة الدرباسية مشيرة إلى أن عناصر الحرس التركي تطلق النار عشوائيا على أي شخص يقترب من الحدود بذريعة منع دخول الأشخاص إلى الأراضي التركية.

وذكرت المصادر أن حرس الحدود التركي اعتدى بالضرب على شابين سوريين من قرية محرملة التابعة لبلدة زركان-أبوراسين بريف الحسكة بشكل وحشي بذريعة محاولتهما العبور إلى تركيا.

وشهدت الحدود السورية التركية المشتركة حوادث سابقة شبيهة، حيث قتل 7 سوريين بينهم امرأة في السادس من كانون الأول الجاري برصاص الحرس التركي اثناء محاولتهم عبور الحدود في ثلاث مناطق مختلفة شمال سوريا.

كما قتل وأصيب عدد من السوريين في شهر حزيران بحادثتين منفصلتين، أثناء محاولتهم عبور الحدود الى الأراضي التركية، إحداهما ريف مدينة تل ابيض بريف الرقة، والثانية من جهة قرية خربة الجوز في ريف ادلب.

وأغلقت تركيا جميع معابرها البرية الرسمية مع سوريا، وشددت الحراسة وقامت ببناء جدار عازل في بعض الأماكن. كما أعلنت نهاية العام الفائت، فرض تأشيرة دخول (فيزا) على المواطنين السوريين الوافدين إلى تركيا عن طريق المنافذ البحرية والجوية، وذلك "للحد من الهجرة غير الشرعية" إلى الدول الأوروبية.

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