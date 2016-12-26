أعرب رئيس كازاخستان نور سلطان نزارباييف، يوم الاثنين، عن استعداد بلاده لاستضافة محادثات بشأن الأزمة في سوريا.

ونقلت وكالة (رويترز) عن نزارباييف قوله "كازاخستان مستعدة لاستضافة جميع الأطراف لإجراء محادثات في أستانة."

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وجاءت تصريحات الرئيس الكازاخستاني خلال زيارته لسان بطرسبرج حيث اجتمع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين .

وكان نزارباييف انضم يوم الاحد الى مكالمة هاتفية بين بوتين وأردوغان تم خلالها بحث الأزمة في سوريا.

وكان بوتين قال يوم الجمعة إن روسيا وإيران وتركيا والرئيس السوري بشار الأسد وافقوا جميعا على إجراء مفاوضات السلام السورية الجديدة في استانة عاصمة كازاخستان.

وكانت وزارة الخارجية الروسية اعلنت يوم الجمعة ان اجتماعا للنظام والمعارضة السورية سيعقد منتصف كانون الثاني القادم في العاصمة الكازاخستانية استانا، بحيث سيمثل وفد المعارضة كل القوى الموجودة على الارض باستثناء تنظيمي "جبهة النصرة" و"داعش".

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