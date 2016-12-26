لقي أربعة أشخاص حتفهم في الفليبين بسبب إعصار "نوك تين" المتجه الى العاصمة مانيلا وسط إجلاء مئات الالاف من السكان.

وقال حاكم الإقليم الشرقي الباي البشارة لتلفزيون محلي إن رجلا وزوجته قتلا في فيضان بينما لقي رجل مسن حتفه بعدما سحقه جدار سقط عليه.

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ومن جانبه أعلن حاكم اقليم كويزون ان الضحية الرابعة هو رجل كان يحاول اجلاء اسرته من بلدة مولاناي في الاقليم، حيث لقي حتفه بعد اصطدامه بنخله اقتلعتها العاصفة.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية الفلبينية إن الإعصار الذي ضرب الأرخبيل في إقليم كاتاندوانيس أمس الأحد، يتقدم بالاتجاه الشمالي الغربي ترافقه رياح سرعتها 215 كلم في الساعة.

وتم إجلاء أكثر من 383 ألف شخص من منازلهم في إطار تدابير وقائية. وأعلنت السلطات الاثنين أنه تم إلغاء ثمانين رحلة جوية داخلية ودولية.

وأعلن جهاز الدفاع المدني أن العاصمة يمكن أن تشهد هطول أمطار غزيرة وفيضانات مفاجئة ورياحا عاتية. وتم تجهيز زوارق نجاة لاستخدامها في حال فيضان أنهار في المنطقة.

وقالت الناطقة باسم المجلس الوطني لإدارة الكوارث مينا ماراسيغان "نحن في حالة تأهب قصوى".

وفي الأوضاع الطبيعية، يسافر ملايين الفلبينيين كل سنة داخل البلاد ليمضوا عيد الميلاد مع عائلاتهم. ومن النادر أن تؤثر العواصف على هذه المناسبة لأن الأعاصير تضرب الأرخبيل بين حزيران وتشرين الأول.

ويرى العلماء أن شدة هذه العواصف في السنوات الأخيرة ناجمة عن التغيرات المناخية.

وكان نحو 100 الف من سكان المناطق الاكثر تعرضا للإعصار في منطقة بيكول قد اجلوا منها في وقت سابق وسط مخاوف من وقوع فيضانات مدمرة وانهيارات ارضية.

ومن المتوقع ان يمر الاعصار بجزيرة لوزون اكبر جزر ارخبيل الفلبين قبل ان يتوجه صوب بحر الصين الجنوبي.

وكانت الفلبين تعرضت في تشرين الاول الى اعصار هايما الذي اسفر عن مقتل 4 اشخاص على الاقل.

وفي عام 2013 ضرب البلاد اعصار هايان وقتل اكثر من 7350 من سكانها.

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