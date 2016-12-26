أعلن الجيش التركي، يوم الاثنين، إن ثلاثين مدنيا على الأقل قتلوا وأصيب آخرون، بهجوم شنه تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) قرب مدينة الباب شمال سوريا.

وأوضح الجيش في بيان أن هجوم تنظيم "داعش" كان يهدف إلى "منع المدنيين من الفرار من المدينة، حيث لقوا حتفهم بانفجار ألغام زرعها التنظيم عند مداخل المدينة وبتفجير عبوات ناسفة أثناء محاولتهم الخروج

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وبين الجيش، أن الهجوم وقع الأحد الماضي، عندما حاول مدنيون الخروج من المنطقة، حيث تدور معارك بين الجيش التركي وفصائل المعارضة السورية المدعومة من أنقرة، من جهة، وتنظيم "داعش" الإرهابي، من جهة أخرى.

وحسب البيان، فقد تمكن الجيش التركي من تدمير 113 هدفا تابعا للتنظيم في منطقة الباب خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكر البيان، ان أحد العسكريين الأتراك الذين سبق له أن أصيب أثناء عمليات الجيش التركي في منطقة الباب توفي، موضحة أنه فارق الحياة في مستشفى بغازي عنتاب، ليصبح القتيل التركي الـ38 منذ انطلاق عملية "درع الفرات" في شمال سوريا.

يشار الى ان تركيا أطلقت في 24 آب الماضي معركة "درع الفرات"، حيث تقدم الدعم لفصائل معارضة سورية تخوض معاركا عسكرية في الشمال السوري, بهدف تطهير المنطقة المحاذية لحدودها من تواجد "داعش" والأكراد، وتم انتزاع عدة قرى وبلدات شمال حلب من تنظيم "داعش" اهمها جرابلس ودابق وصوران.

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