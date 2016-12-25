أرسلت تركيا يوم الأحد، تعزيزات عسكرية تشمل مدافع ودبابات في منطقتي أوغوزلي وكركميش جنوب شرق البلاد، على حدودها مع سوريا.

وذكرت وكالة (الاناضول) أن تركيا نشرت تعزيزات عسكرية على الحدود السورية في إطار عملية "درع الفرات". وهي تشمل 10 عربات مدرعة تستخدم لنقل الجنود، و8 آليات قتالية، محمّلة على شاحنات تابعة للجيش التركي.

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان أشار يوم السبت، إلى أن "العملية في مدينة الباب شارفت على الانتهاء"، مشيرا إلى أن القوات التركية ستتجه لاحقا إلى مدينة منبج شرقا، حيث وحدات حماية الشعب الكردي المدعومة من واشنطن والتي تحارب داعش أيضا.

وتعارض الحكومة السورية التدخل التركي في سوريا وتعتبره "عدوانا ", في حين اعلنت تركيا مرارا, على لسان عدد من مسؤوليها, ان العملية في شمال سوريا مستمرة حتى طرد "داعش"، وازالة كل الأخطار التي تهدد أمن تركيا من على الحدود المشتركة.

وبدأت فصائل معارضة سورية مدعومة من انقرة, في 24 اب الماضي, عملية عسكرية في الشمال السوري, حيث انتزعت عدة قرى وبلدات شمال حلب اهمها جرابلس ودابق وصوران.