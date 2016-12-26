قالت مصادر قضائية مصرية، يوم الأحد، إن نيابة أمن الدولة العليا أمرت بحبس منتج أخبار في قناة "الجزيرة" القطرية، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق، بعد اتهامه بإعداد تقارير مختلقة عن مصر لبثها على القناة.

ونقلت وكالة (رويترز) عن مصدر لم تسمه، ان من بين التهم الموجهة له "نشر أخبار كاذبة (عن مصر) وتكدير السلم والأمن العام (بها) وإعداد تقارير مفبركة لإذاعتها على قناة الجزيرة."

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وعاد محمود حسين وهو مصري إلى القاهرة من قطر حيث مقر القناة يوم الثلاثاء.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان يوم الأحد على صفحتها على فيسبوك "توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني بإصدار مسؤولي قناة الجزيرة القطرية تكليفات لبعض العناصر المتعاونة مع القناة داخل البلاد للاستمرار في تنفيذ مخططها الإعلامي الهادف إلى إثارة الفتن والتحريض ضد مؤسسات الدولة وإشاعة حالة من الفوضى من خلال بث الأخبار الكاذبة وإعداد التقارير الإعلامية والمقالات والأفلام الوثائقية المفبركة."

وأضاف البيان أن حسين هو من بين "القائمين على ذلك التحرك... وتبين اتخاذه من عدة مقرات إقامة له بمحافظة الجيزة (المجاورة للقاهرة) وكذا مقر إقامة شقيقته وكرا لتنفيذ المخطط المشار إليه."

وقال البيان "ضبط المذكور وكذا آلاف من شرائط الفيديو وأعداد كبيرة من معدات التصوير وأجهزة الإضاءة والمونتاج ووحدات الذاكرة الخارجية والاسطوانات المدمجة التي يستخدمها في تحركاته المؤثمة قانونا."

وفي وقت لاحق من يوم الأحد أصدرت قناة "الجزيرة" بيانا ينفي "الاتهامات الملفقة" التي وجهت لحسين وطالبت بالإفراج الفوري عنه. وقالت القناة إن حسين كان في مصر لقضاء عطلة وليس للعمل.

وعبرت القناة عن قلقها على أمن وسلامة حسين، كما حملت السلطات المصرية مسؤولية سلامته، محذرة من "تعريضه للتعذيب وإجباره على الإدلاء بأي معلومات بالإكراه."

وكانت مصادر أمنية مصرية وقناة "الجزيرة" قالت يوم الجمعة إن ضباطا من قطاع الأمن الوطني المسؤول عن أمن الدولة في وزارة الداخلية ألقوا القبض على حسين في منزله بمدينة الجيزة المجاورة للعاصمة.

وقالت "الجزيرة" إن "الشرطة احتجزته 15 ساعة بعد وصوله إلى مطار القاهرة ثم اعتقل بعد إطلاق سراحه".

وفي السابق احتجزت مصر أكثر من صحفي بقناة "الجزيرة "، وأمضى بعضهم فترات احتجاز طويلة نسبيا. وتتهم القاهرة القناة بنشر أخبار كاذبة عنها وتشويه مؤسساتها وسياساتها، لكن القناة تقول إنها محايدة في تغطيتها

وتوترت العلاقات بين قطر ومصر منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في منتصف 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.

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