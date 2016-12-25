استدعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأحد، سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل بعد امتناع واشنطن عن التصويت في مجلس الأمن إبان طرح مشروع قرار لوقف بناء المستوطنات.

ونقلت وكالة (رويترز) عن متحدث اسرائيلي ان نتيناهو استدعى السفير الأمريكي لبحث امتناع واشنطن عن التصويت على قرار بمجلس الأمن الدولي يطالب بوقف بناء المستوطنات مما أتاح موافقة المجلس عليه.

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واضاف المتحدث ان نتنياهو وجه كلمات أشد لهجة لواشنطن بسبب التصويت الذي جرى يوم الجمعة، دون ان يحدد موعد لقاء نتنياهو بالسفير الأمريكي دانيل شابيرو.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنها استدعت لمقر الوزارة في القدس سفراء عشر دول، من اصل 14 دولة صوتت لصالح المشروع ولديها سفارات في إسرائيل، وهي بريطانيا والصين وروسيا وفرنسا ومصر واليابان وأوروجواي وإسبانيا وأوكرانيا ونيوزيلندا.

وقال مسؤول آخر إن نتنياهو أمر وزراء الحكومة بالامتناع عن السفر إلى البلاد التي صوتت لصالح القرار أو مقابلة مسؤولين منها على مدى الأسابيع الثلاثة القادمة لحين تولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب السلطة.

والأحد هو يوم عمل عادي في إسرائيل لكن معظم السفارات مغلقة واستدعاء السفراء في يوم عيد الميلاد أمر غير معتاد للغاية.

وكان مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا وافق يوم الجمعة على مشروع قرار يطالب بوقف بناء المستوطنات الاسرائيلية، بعد أن امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت، حيث تم تبني القرار بأغلبية 14 عضواً.

وطرحت نيوزيلندا وماليزيا وفنزويلا والسنغال مشروع القرار للتصويت بعد يوم من سحب مصر له تحت ضغط من إسرائيل وترامب وهو القرار الأول الذي يتبناه المجلس بشأن إسرائيل والفلسطينيين منذ نحو ثماني سنوات.

وتواصل إسرائيل سياسة بناء المستوطنات على أراض احتلتها في حرب عام 1967 وهي مناطق يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها.

وتعتبر معظم الدول النشاط الاستيطاني غير قانوني وعقبة أمام السلام وهو ما ترفضه إسرائيل.

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