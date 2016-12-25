دعا البابا فرنسيس بابا الفاتيكان يوم الأحد، إلى إنهاء الحرب في سوريا وإيجاد حل سياسي للأزمة فيها وإحلال السلام والاستقرار في فلسطين والعراق وليبيا وغيرها من دول المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب) عن البابا فرنسيس قوله، "حان الوقت لاسكات صوت السلاح نهائيا في سورية وعلى المجتمع الدولي أن يجهد حتى نتوصل إلى حل تفاوضي للأزمة فيها".

وكان البابا فرنسيس أرسل إلى الرئيس بشار الأسد يوم الاثنين، رسالة عبر فيها عن تعاطفه العميق مع سوريا وشعبها في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها، مؤكداً إدانة الفاتيكان الصريحة لكل أشكال التطرف والإرهاب. وداعياً عبر رسالته إلى تضافر جهود الجميع من أجل وضع حد للحرب في سوريا وعودة السلام إليها.

ودعا البابا خلال كلمته اليوم إلى "إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان مدينة حلب وإعادة الطمأنينة لأهلها المدنيين".

وكان البابا فرانسيس دعا أيلول الماضي، جميع أطراف النزاع السوري إلى "بذل كافة الجهود بغية حماية المدنيين" في مدينة حلب. مشيراً إلى أن على المجتمع الدولي أن يفي بالتزاماته بتقديم مساعدة لسكان حلب.

وطالب البابا فرنسيس باحلال السلام في العراق وليبيا واليمن ووضع حد لفظاعات الإرهابيين في هذه الدول إضافة إلى إحلال الاستقرار في العديد من مناطق العالم في آسيا وأفريقيا التي تشهد نزاعات.

كما أعرب البابا فرنسيس عن أمله بأن يسود السلام في الأراضي الفلسطينية المقدسة وأن يتحلى الجميع بالشجاعة والتصميم لكتابة صفحة جديدة من التاريخ تحل فيه “"رادة بناء مشترك لمستقبل من التفاهم المشترك محل مشاعر البغض والكراهية".

ودعا البابا فرنسيس أكثر من مرة إلى السلام العالمي، و بشكل خاص إلى الأراضي التي طحنتها الحروب أو الاضطرابات مثل سوريا والعراق وغيرها.



