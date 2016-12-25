أعلنت الشرطة العراقية، يوم الأحد، ان 11 مدنياً على الأقل لقوا حتفهم وأصيب آخرون جراء عدة تفجيرات منفصلة ضربت مناطق في محيط العاصمة بغداد.

ونقلت وسائل إعلام عن الشرطة العراقية قولها ان 11 مدنياً على الأقل قتلوا، واصيب 34 آخرين بتفجيرات منفصلة في محيط بغداد.

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا ..

وأوضحت الشرطة إن "كل الهجمات كانت بعبوات ناسفة مستهدفة أسواق تجارية، في مناطق النهروان والسويب وأبو غريب، وجميعها في جنوب وجنوب غرب العاصمة بغداد".

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجمات، علماً ان العراق يشهد هجمات شبه يومية، بما في ذلك في بغداد، و يتبنى معظمها تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) الإرهابي.

وتأتي تفجيرات بغداد، عقب يوم على سقوط ضحايا, بانفجار سيارة مفخخة, يقودها انتحاري, في قضاء الخالص شمالي ديالى بالعراق.

وتشهد بغداد بين فترة وأخرى تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، فضلا عن هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق مختلفة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص .

سيريانيوز