طرحت شركة "ADAM elements" التايوانية ابتكاراً جديداً لزيادة مساحة هواتف "آيفون" أو أجهزة "آيباد" و"ماك"، من خلال فلاشة خارجية.

وبحسب موقع " ذا نيكست ويب"، فإن فلاشة iKlips DUOتتيح إمكانية نقل الملفات بين الأجهزة وتخزينها بكل سهولة عبر وصلها مع أجهزة "آبل"، وهي متاحة بثلاثة نماذج من ناحية سعة التخزين: 32 غيغابايت بسعر 70 دولار، 64 غيغابايت بسعر 89 دولار، 128 غيغابايت بسعر 153 دولار.

ووصفت الشركة "الفلاشة" بالجهاز السريع وخفيف الوزن، ويمكن للمستخدمين الحصول عليه من خلال العرض المتاح من TNW Deals.

وتوفر الشركة تطبيق iKlips 3.0 ملحق للفلاشة يتم تنصيبه على الجهاز، ويتيح معاينة جميع الملفات الخاصة بسرعة واختيار مايريد اجراء نسخ احتياطية لها، أو حتى تخزين فيديو ما في "الفلاشة" أثناء تصويره مباشرة.

وتتيح "الفلاشة" خيار إضافة كلمة مرور أو بصمة الأصبع من أجل الحفاظ على الملفات بشكل آمن، وتسمح بإجراء النسخ الاحتياطي المباشر للصور والوصول إلى تطبيقات "فيسبوك" و"انستغرام" وجميع تطبيقات "آبل" الأخرى.