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تقارير: "غوغل" بصدد اطلاق ساعتين ذكيتين بالتزامن مع النسخة الجديدة من "آندرويد وير"
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علوم وتكنولوجيا
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أشارت
تقارير إلى أن "غوغل" ستطلق ساعتين ذكيتين بمواصفات عالية بالتزامن مع إطلاق نسخة
نظام تشغيل الأجهزة القابلة للإرتداء "آندرويد وير 2.0"، لتكون ساعات الشركة الأولى
التي ستنطلق وتعمل بهذا النظام.
وبحسب theverge، فإن النسخة الجديدة من "آندرويد وير" ستقدم مزايا هامة منها
تشغيل تطبيقات مستقلة بحد ذاتها لاتحتاج لربط الساعة مع الهاتف الذكي لتعمل.
وسيدعم نظام التشغيل الجديد، خدمة الدفع Android Pay, والمساعد الشخصي الخاص بـ
"غوغل" عبر الأوامر الصوتية الذي أطلق مع هواتف "بيكسل".
وسيصل التحديث إلى معظم الساعات الذكية الحديثة ومنها:
Moto 360 الجيل الثاني.
Moto 360 Sport
LG Watch Urbane الإصدار الثاني الذي يدعم اتصالات الجيل الرابع.
LG Watch Urbane
LG G Watch R
Polar M600
Casio Smart Outdoor Watch
Nixon Mission
Tag Heuer Connected
Fossil Q Wander
Fossil Q Marshal
Fossil Q Founder
Michael Kors Access Bradshaw Smartwatch
Michael Kors Access Dylan Smartwatch
Huawei Watch
Huawei Watch Ladies
Asus ZenWatch 2
Asus ZenWatch 3
وستطلق "غوغل" في كانون الثاني من العام القادم، نسخة المعاينة الخامسة
والأخيرة للمطورين من نظام التشغيل الجديد، تحضيراً لإطلاق النسخة النهائية
الرسمية العامة.
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2016-12-25 14:21:08
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