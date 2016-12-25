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تقارير: "غوغل" بصدد اطلاق ساعتين ذكيتين بالتزامن مع النسخة الجديدة من "آندرويد وير"
علوم وتكنولوجيا

أشارت تقارير إلى أن "غوغل" ستطلق ساعتين ذكيتين بمواصفات عالية بالتزامن مع إطلاق نسخة نظام تشغيل الأجهزة القابلة للإرتداء "آندرويد وير 2.0"، لتكون ساعات الشركة الأولى التي ستنطلق وتعمل بهذا النظام.


وبحسب theverge، فإن النسخة الجديدة من "آندرويد وير" ستقدم مزايا هامة منها تشغيل تطبيقات مستقلة بحد ذاتها لاتحتاج لربط الساعة مع الهاتف الذكي لتعمل.

 

وسيدعم نظام التشغيل الجديد، خدمة الدفع Android Pay, والمساعد الشخصي الخاص بـ "غوغل" عبر الأوامر الصوتية الذي أطلق مع هواتف "بيكسل".

 

وسيصل  التحديث إلى معظم الساعات الذكية الحديثة ومنها:

 

Moto 360  الجيل الثاني.

Moto 360 Sport

LG Watch Urbane  الإصدار الثاني الذي يدعم اتصالات الجيل الرابع.

LG Watch Urbane

LG G Watch R

Polar M600

Casio Smart Outdoor Watch

Nixon Mission

Tag Heuer Connected

Fossil Q Wander

Fossil Q Marshal

Fossil Q Founder

Michael Kors Access Bradshaw Smartwatch

Michael Kors Access Dylan Smartwatch

Huawei Watch

Huawei Watch Ladies

Asus ZenWatch 2

Asus ZenWatch 3

 

وستطلق "غوغل" في كانون الثاني من العام القادم، نسخة المعاينة الخامسة والأخيرة للمطورين من نظام التشغيل الجديد، تحضيراً لإطلاق النسخة النهائية الرسمية العامة.
2016-12-25 14:21:08
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