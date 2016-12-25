أتاحت "فيسبوك" امكانية تسجيل الدخول إلى حساب أي تطبيق "أندرويد"، عبر رقم الهاتف فقط دون رمز التفعيل.

وبحسب صفحة developers.facebook، فإن "فيسبوك" قدمت تحديثاً لحزمة أدوات تعريف هوية المستخدمين يتيح الاستغناء عن رمز تفعيل تطبيقات "آندرويد" مقابل ادخال رقم الهاتف فقط، طالما أن المستخدم ثبت تطبيق "فيسبوك" على هاتف "الأندرويد" وفعل حسابه برقم هاتفه.

وكان سابقاً، يجب تسجيل الدخول إلى التطبيقات عبر توثيق حساب "فيسبوك"، وفي الخدمات التي تتيح تسجيل الدخول عبر رقم الهاتف، كانت ترسل رمز تفعيل بمثابة كلمة مرور مؤقتة يجب على المستخدم صاحب الرقم إدخالها للدخول إلى حسابه.

وحالياً يتم الاكتقاء بإدخال رقم الهاتف وسيتم تسجيل الدخول مباشرة، حيث يقوم تطبيق "فيسبوك" المثبت على جهاز المستخدم بتوثيق وتأكيد هوية المستخدم.

وتحتاج هذه العملية أن يستخدم المستخدم ذات رقم الهاتف على حساب "فيسبوك" وعلى تطبيق "آندرويد" الذي يود الدخول إليه، وأن تجري العملية على نفس الهاتف، حيث سيقوم تطبيق "آندرويد" بالتحقق إن كان تطبيق "فيسبوك" يعمل على الجهاز ويؤكد هوية المستخدم.

وفي حال كان تطبيق "فيسبوك" لا يعمل في الخلفية، فلن يتمكن تطبيق "آندرويد" من التأكد من هوية المستخدم، وسيتم إرسال رسالة قصيرة تحوي رمز التفعيل لإستخدامه كالمعتاد.