كشفت "فولكس واغن" تفاصيلاً جديدة عن سياراتها الكهربائية القادمة، والتي تدعى "آي دي" وتعمل بالوقود الأحفوري.

وبحسب Tech Crunch، فإن السيارة القادمة ذاتية القيادة، لكن هناك عجلة قيادة "مقود" يمكن سحبه واخفاؤه عند ضغط صاحب السيارة على شعار VW الموجود في وسطها، لتصبح المساحة أكبر.

ومنذ حوالي ثلاثة أشهر قدمت "غوكس فاغن" مفهوم فئة سياراتها الكهربائية القادمة، ومن المقرر أن يتم الكشف عن السيارة الجديدة في كانون الثاني 2017، خلال معرض أمريكا الشمالية الدولي للسيارات.