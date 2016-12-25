رفعت "نوكيا" دعوى قضائية ضد شركة "آبل"، متهمةً اياها بإنتهاك 32 براءة إختراع خاصة بها من بينها براءات خاصة بالشاشة والبرمجيات.

وبحسب gsmarena، فإن "نوكيا" أقامت دعوتها القضائية في كل من الولايات المتحدة وأوروبا، لانتهاك براءات اختراع في في الشاشة، والبرمجيات، وواجهة المستخدم، و antenna، والرقاقات، وتقنية تشفير الفيديو الخاصة بالشركة.

ولم تقدم "نوكيا" مزيداً من التفاصيل حول ماهية براءات الإختراع المنتهكة، مؤكدةً أن القضية تعود لعام 2011، وتحركها اليوم برفع الدعوى جاء بعد رفض "آبل" الحصول على ترخيص لاستخدام هذه التقنية.

واعتبر بعض المراقبين أن خطوة "نوكيا" هذه بمثابة جذب الأنظار بشكل أكبر لعودتها إلى الأسواق من جديد عام 2017.