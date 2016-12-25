تواصل درجات الحرارة انخفاضها، يوم الأحد، لتبقى أدنى من معدلاتها بنحو 2 الى 5 درجات، نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي، فيما شهد عدد من المحافظات هطولات مطرية متفاوتة الغزارة كان أغزرها 45 مم في بلدة هيمو بمحافظة الحسكة.









وقالت مديرية الأرصاد الجوية, في نشرتها اليومية, أن "الجو يكون غائما جزئيا بشكل عام مع بقاء فرصة لهطل زخات من المطر فوق أماكن متفرقة أما ليلا فيكون الجو باردا ويحذر من حدوث الصقيع والجليد على المرتفعات الجبلية وتشكل الضباب في المناطق الداخلية والجبلية وتكون الرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج".



واضافت الارصاد الجوية ان "الجو غدا غائما جزئيا بشكل عام وتهطل زخات من المطر فوق أماكن متفرقة تكون غزيرة ومصحوبة بالرعد أحيانا خاصة فوق المناطق الشمالية والساحلية خلال ساعات الظهر والمساء وتكون درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بشكل عام".



وتوقعت الأرصاد ان تسجل الحرارة في دمشق يوم الأحد 5/ 12, وفي درعا 8/ 14, وفي السويداء 7/ 13 وفي حمص 4/ 6, وفي حماه 4/ 7, وفي حلب 3/ 8.



سيريانيوز



