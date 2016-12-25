بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الاحد، خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان الأزمة في سوريا.

وأعلن المكتب الصحفي للكرملين في بيان، أن الرئيس الكازاخستاني، نور سلطان نزارباييف الذي يتواجد في مدينة سان بطرسبورغ الروسية في زيارة رسمية، انضم أيضا إلى الحوار بين الرئيسين.

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وكان بوتين كشف يوم الجمعة، ان كل من تركيا وإيران والرئيس السوري بشار الأسد وافقوا على اقتراح استانا كمنصة لعقد اجتماع بين النظام والمعارضة السورية.

وقال البيان أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول الوضع في سوريا.

وكان بوتين أجرى اتصال هاتفي يوم السبت مع نظيره الإيراني حسن روحاني اتفقا فيه على مواصلة التنسيق الوثيق من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة السورية، على وجه الخصوص، وإجراء مفاوضات في أستانا بين الأطراف المعنية للخروج بنتائج محددة.

وأفاد الكرملين بأن الرئيس التركي "أعرب عن خالص تعازيه بخصوص حادث تحطم الطائرة الروسية في البحر قبالة سواحل مدينة سوتشي الروسية".

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق من صباح الأحد, عن تحطم طائرة عسكرية روسية تقل 92 شخصا في البحر الأسود بالقرب من منتجع سوتشي وكانت في طريقها الى سوريا.

وكانت الطائرة المتحطمة متجهة إلى قاعدة حميميم في سوريا وعلى متنها 68 موسيقيا من "فرقة ألكساندروف"، بمن فيهم المدير الفني للفرقة فاليري خليلوف، و9 صحفيين من القنوات التلفزيونية "القناة الأولى" و"إن تي في". و"زفيزدا", وأوضحت أن الموسيقيين كانوا يخططون لإقامة حفلة بمناسبة عيد رأس السنة أمام العسكريين الروس الذين يؤدون خدمتهم في قاعدة حميميم مساء اليوم الأحد، مضيفا أنه بين ركاب الطائرة كان رئيس إدارة الثقافة التابعة لوزارة الدفاع الروسية أنطون غوبانكوف كما الناشطة الاجتماعية الروسية الشهيرة يليزافيتا غلينكا المعروفة بـ"الطبيبة ليزا".

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