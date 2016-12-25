|
أبحثوا عن المستفيد 2016-12-25 22:13:47
لابد من حماية المسيحين من التهجيرلمعرفة من يقف وراء هذا الأجرام لابد من معرفة من كان يقوم بسيارات مفخخة في حي الكرادة الراقي والذي تسكنه أغلبية مسيحية بالعراق وتم الأعتداء فيه من خلال مايسمى القاعدة على الكنيسة هناك , بالنتيجة تعرف من كان يقف خلف تلك الجرئم من خلال البحث من يسكن ذلك حي الكرادة والأحياء الراقية في بغداد وهم الأيرانين فهل أايران تكرر نفس الأعمال لتهجير المسيحين , ندعوا أن يتم حماية المسيحين الأبرياء من أجرام أيران ومليشياتها الداعشية والحشدية
سوريا
|