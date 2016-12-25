تزامنا مع عيد الميلاد.. سقوط 3 قذائف على حي القصاع بدمشق الاخبار المحلية شارك

سقطت, يوم الأحد, ثلاث قذائف هاون على حي القصاع السكني في دمشق وذلك تزامنا مع عيد الميلاد المجيد.









وقالت معلومات متطابقة من مصادر عدة, في صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, إن ثلاث قذائف هاون سقطت في محيط المشفى الفرنسي في حي القصاع.



وبحسب المصادر فإن الأضرار اقتصرت على الماديات حتى الآن, وسط أنباء عن وقوع إصابات.



وشهدت منطقة القصاع, يوم الجمعة, حادثة طعن بالأسلحة البيضاء وسرقة للأموال والهويات ودفاتر خدمة العلم, حيث اعتدى مجهولون على ثلاث شبان, بعد منتصف ليل الخميس, بالطعن بالسكاكين قبل سرقتهم ما يحملونه, في ظاهرة كثر تكرارها في ذات المنطقة ليلاً, دون تمكن الجهات المعنية من إلقاء القبض على أحد منهم.



وتعرضت أحياء عدة في دمشق, والخاضعة لسيطرة النظام, ومنها حي القصاع وباب توما مرات عدة لسقوط قذائف ما أدى الى وقوع قتلى وجرحى وحدوث اضرار مادية.



سيريانيوز





2016-12-25 15:39:26 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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