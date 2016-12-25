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تزامنا مع عيد الميلاد.. سقوط 3 قذائف على حي القصاع بدمشق
الاخبار المحلية

سقطت, يوم الأحد, ثلاث قذائف هاون على حي القصاع السكني في دمشق وذلك تزامنا مع عيد الميلاد المجيد.



 




وقالت معلومات متطابقة من مصادر عدة, في صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, إن ثلاث قذائف هاون سقطت في محيط المشفى الفرنسي في حي القصاع.

وبحسب المصادر فإن الأضرار اقتصرت على الماديات حتى الآن, وسط أنباء عن وقوع إصابات.

وشهدت منطقة القصاع, يوم الجمعة, حادثة طعن بالأسلحة البيضاء وسرقة للأموال والهويات ودفاتر خدمة العلم, حيث اعتدى مجهولون على ثلاث شبان, بعد منتصف ليل الخميس, بالطعن بالسكاكين قبل سرقتهم ما يحملونه, في ظاهرة كثر تكرارها في ذات المنطقة ليلاً, دون تمكن الجهات المعنية من إلقاء القبض على أحد منهم.

وتعرضت أحياء عدة في دمشق, والخاضعة لسيطرة النظام, ومنها حي القصاع وباب توما مرات عدة لسقوط قذائف ما أدى الى وقوع قتلى وجرحى وحدوث اضرار مادية.

سيريانيوز

 
2016-12-25 15:39:26
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أبحثوا عن المستفيد 2016-12-25 22:13:47
لابد من حماية المسيحين من التهجير
لمعرفة من يقف وراء هذا الأجرام لابد من معرفة من كان يقوم بسيارات مفخخة في حي الكرادة الراقي والذي تسكنه أغلبية مسيحية بالعراق وتم الأعتداء فيه من خلال مايسمى القاعدة على الكنيسة هناك , بالنتيجة تعرف من كان يقف خلف تلك الجرئم من خلال البحث من يسكن ذلك حي الكرادة والأحياء الراقية في بغداد وهم الأيرانين فهل أايران تكرر نفس الأعمال لتهجير المسيحين , ندعوا أن يتم حماية المسيحين الأبرياء من أجرام أيران ومليشياتها الداعشية والحشدية
سوريا