سقط ضحايا, يوم السبت, جراء انفجار سيارة مفخخة, يقودها انتحاري, في قضاء الخالص شمالي ديالى بالعراق.

ونقلت وكالات انباء عن مصدر في وزارة الداخلية قوله ان انتحاريًا يقود سيارة مفخخة حاول اقتحام مدخل القضاء من الجهة الشرقية, ماادى الى مقتل شخص واصابة 4 بجروح".

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بدوره, قال مفوض في قيادة شرطة الخالص إيهاب علي ان"قوات الأمن المكلفة بحماية المدخل الشرقي للقضاء اشتبهت في السيارة وأخذت استعدادها للتصدي لها، ما دفع الانتحاري لتفجيرها قبل وصولها إلى نقطة التفتيش".

وأغلقت قوات الأمن من الجيش والشرطة جميع مداخل ومخارج القضاء، تحسباً من هجوم آخر.

ولم تعلن أية جهة حتى الان مسؤوليتها عن التفجير .

وتشهد محافظة ديالى من آن لآخر خروقات أمنية في بعض مناطقها تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية ما يسفر عن سقوط ضحايا.