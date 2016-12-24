حذرت وزارة الخارجية الأمريكية, يوم الجمعة, رعاياها من السفر إلى كل من مصر والأردن, خشية وقوع هجمات إرهابية.

ونقلت وكالات أنباء أن الخارجية الأمريكية حذرت, في بيان لها رعاياها من السفر لمصر تحسباَ لوقوع تهديدات الجماعات الإرهابية، والأخذ بعين الاعتبار مخاطر السفر إلى هذه الدولة،"

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وأشار البيان الى "البعثة الأمريكية في مصر تحظر على الدبلوماسيين السفر إلى الصحراء الغربية وشبه جزيرة سيناء خارج منتجع شرم الشيخ، وأن على المواطنين الأمريكيين تجب السفر إلى تلك المناطق, لاسباب امنية".

ووقع في مصر مؤخراً، عدة هجمات استهدفت قوات الأمن وتبناها "متشددون", ومنذ أيلول 2013، تشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة المصرية حملة عسكرية موسعة لتعقب من وصفتهم بالعناصر "الإرهابية والتكفيرية"، في عدد من المحافظات وخاصة سيناء.

أما الأردن، فحذرت الخارجية الأمريكية في بيانها "المواطنين الأمريكيين من تهديدات الجماعات الإرهابية ,والأخذ بعين الاعتبار مخاطر السفر إلى وعبر الأردن،" لافتة إلى أن جماعات إرهابية ومنها تنظيم "داعش" "نجح بتنفيذ هجمات في الأردن ومستمر بالتخطيط لهجمات بالبلاد."

ولفت البيان إلى أن "دور الأردن البارز في التحالف الدولي ضد داعش ومشاركتها الحدود مع كل من سوريا والعراق يرفع من احتمال حدوث هجمات إرهابية مستقبلية."

ويشارك الاردن منذ نحو عامين في التحالف الدولي بقيادة واشنطن ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في سوريا والعراق.

وتعرضت الأردن في الآونة الأخيرة لحوادث إرهابية عدة وقع نتيجتها ضحايا وكان آخرها حادثة وقعت الأحد الماضي حيث سقط قتلى في صفوف رجال الامن واصيب اخرين بينهم مدنيين بجروح في تبادل لإطلاق النار بين قوات أمنية ومسلحين في قلعة الكرك جنوب البلاد.