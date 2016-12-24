انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان, يوم السبت, دور الاتحاد الاوروبي والمنظمات الانسانية في ازمة اللاجئين المتواجدين في تركيا.

ونقلت وكالة (الاناضول) عن أردوغان قوله إن "نفقات بلاده على اللاجئين فقط بلغت 20 مليار دولار, وهذا ليس رقما بسيطا, متسائلاَ "أين الدول الغربية الغنية؟".

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وأضاف اردوغان أن "الاتحاد الأوروبي وعد تركيا بتقديم3 مليارات يورو, لإنفاقها على اللاجئين, اعتبارًا من الأول من تموز, وما قدمه حتى الآن هو677 مليون فقط.".

ووافق الاتحاد الأوروبي, في وقت سابق من العام الحالي, على تخصيص 3.3 مليار دولار لصالح اللاجئين.

وكان الاتحاد الاوروبي وتركيا, التي تستضيف 2,7 مليون لاجئ سوري على الأقل, توصلا إلى اتفاق "نهائي" في اذار الماضي، يقضي بمنع عبور أي لاجئ بطريقة غير شرعية من تركيا إلى اليونان، وإعادة جميع اللاجئين الموجودين في اليونان، واستبدالهم بآخرين من مخيمات اللجوء في تركيا.