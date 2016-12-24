لقي 6 أشخاص مصرعهم واصيب آخرين يوم السبت، في قصف جوي استهدف مدينة الأتارب بريف حلب الغربي.

وذكرت مصادر معارضة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الطيران الحربي الروسي استهدف المدينة بستة غارات جوية، وتركز القصف على منازل المدنيين ومراكز ايواء مهجرين، مما أدى إلى مقتل 6 اشخاص خمسة منهم من عائلة واحده بينهم طفلين وامرأة بالاضافة الى اصابات.

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وأضاف المصادر أن خمس غارات روسية تستهدف الاتارب بصواريخ ارتجاجية، مما أدى لوقوع اصابات.

وتتعرض عدة مناطق بحلب يوميا لعمليات قصف وتصعيدا في الأعمال العسكرية والمعارك, الأمر الذي يؤدي إلى سقوط قتلى وجرحى ودمار في المباني, وسط اتهامات للنظام والطيران الروسي بالمسؤولية عن ذلك.