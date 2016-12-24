أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني حسن روحاني خلال اتصال هاتفي يوم السبت، أن الانتهاء الناجح للعملية المشتركة في تحرير حلب، خطوة هامة في طريق النصر الكامل على الإرهاب في سوريا.

وقال الكرملين في بيان أن الزعيمين أكدا أيضا خلال مكالمتهما أن عملية تحرير حلب الناجحة خطوة هامة لإحلال السلام في البلاد.

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وأضاف البيان " تم الاتفاق على مواصلة التنسيق الوثيق من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة السورية، على وجه الخصوص، وإجراء مفاوضات في أستانا بين الأطراف المعنية للخروج بنتائج محددة".

وانتهت يوم الخميس عملية إجلاء مسلحين من شرق حلب، تلاها اعلان قيادة الجيش النظامي، مدينة حلب خالية من السلاح والمسلحين.

وتواجه روسيا وإيران و"حزب الله" اتهامات بتقديم الدعم للنظام السوري وتحميلهم مسؤولية مالحق بمناطق المعارك من إزهاق للأرواح ودمار في البنى التحتية.

وأشار البيان إلى أن روحاني عبر خلال الاتصال عن تعازيه في اغتيال السفير الروسي لدى أنقرة، أندريه كارلوف.

وقتل السفير الروسي في أنقرة أندريه كارلوف يوم الاثنين، متأثرا بجراحه بعد تعرضه لاطلاق نار خلال حضوره لمعرض فني للمصور الصحفي في صحيفة "حرييت" التركية هاشم كيليش.

وتعتبر إيران و إلى جانبها روسيا من أكثر الدول دعما للحكومة السورية ماليا وعسكريا, داعيتان إلى حل الأزمة السورية سياسيا والتعاون مع الحكومة السورية في ملف مكافحة الإرهاب, في حين تتهم دول وأطياف معارضة روسيا وإيران بتأجيج النزاع في سوريا.