أعلن الجيش التركي، يوم السبت، مقتل 68 مسلحًا من تنظيم "داعش" في مدينة "الباب" بريف حلب ضمن عملية "درع الفرات".

ونقلت وكالة "الأناضول" عن الجيش قوله, في بيان, إن القوات المسلحة التركية قصفت بالأسلحة الثقيلة 141 هدفًا للتنظيم الإرهابي في المدينة، بعد تحديدها بواسطة الرادارات العسكرية.

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وكان الجيش التركي أعلن, يوم الأربعاء, عن تصفيته 138 مقاتلا من تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) في ريف حلب, وذلك عقب ساعات على مقتل عدد من الجنود الاتراك واصابة اخرين بمحيط الباب جراء هجمات نفذت باستخدام سيارات مفخخة.

وتعارض الحكومة السورية التدخل التركي في سوريا وتعتبره "عدوانا ", في حين اعلنت تركيا مرارا, على لسان عدد من مسؤوليها, ان العملية في شمال سوريا مستمرة حتى طرد "داعش"، وازالة كل الأخطار التي تهدد أمن تركيا من على الحدود المشتركة.

وبدأت فصائل معارضة سورية مدعومة من انقرة, في 24 اب الماضي, عملية عسكرية في الشمال السوري, حيث انتزعت عدة قرى وبلدات شمال حلب اهمها جرابلس ودابق وصوران.