شهدت منطقة القصاع بدمشق, يوم الجمعة, حادثة طعن بالأسلحة البيضاء وسرقة للأموال والهويات ودفاتر خدمة العلم ,وذلك تزامنا مع بدء احتفالات عيد الميلاد.

وقالت معلومات متطابقة من مصادر عدة, في صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, إن مجهولون اعتدوا على ثلاث شبان, بعد منتصف ليل الخميس, بالطعن بالسكاكين قبل سرقتهم ما يحملونه من أموال و هويات و دفاتر خدمة العلم, في ظاهرة كثر تكرارها في ذات المنطقة ليلاً, دون تمكن الجهات المعنية من إلقاء القبض على أحد منهم.

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وأضافت المصادر أن "الشبان الثلاثة بحالة عامة جيدة الآن والجهات المعنية باشرت بالتحقيقات حول الاعتداء".

وتم, بحسب المصادر, نقل الشبان المصابين إلى مشفى الفرنسي قبل تحويلهم إلى مشفى دمشق و خضوع اثنين منهم لعمليات ناتجة عن أذيات في الرئتين، أما الثالث فجروحه كانت سطحية.

وتعرضت أحياء عدة في دمشق, والخاضعة لسيطرة النظام, ومنها حي القصاع وباب توما لحوادث متكررة من هذا النوع في ظل غياب الأمان, كما تعرضت هذه المناطق مرات عدة لسقوط قذائف ما أدى الى وقوع قتلى وجرحى وحدوث اضرار مادية.