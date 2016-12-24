رفضت وزارة الخارجية الروسية, يوم السبت, العقوبات الامريكية التي فرضتها على مصرف روسي بسبب سوريا, معتبرة ان العقوبات جاءت رد على "الانجازات" التي حققتها موسكو والجيش السوري في سوريا.

ووصف نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف, في نصريحات, نشرتها وسائل اعلام, العقوبات الأمريكية ضد "TEMPBANK" بانها " انتقام غير لائق" من الإنجازات الروسية في سوريا والنجاح الذي حققته السلطات السورية في مجال مكافحة الإرهاب في الفترة الأخيرة.

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وهدد ريابكوف " بعدم السماح لواشنطن بتقويض مصالح موسكو الاقتصادية في سوريا وفي الشرق الأوسط بشكل عام".

واشار ريابكوف الى ان "السلطات الروسية ستدافع عن المصرف الروسي الذي تعرض لعقوبات أمريكية موسعة، بكل الوسائل المتوفرة".

وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية, يوم الجمعة, عقوبات على عدد من الوزراء السوريين وشركات ومدراء في مصرف روسي , بسبب دورهم بارتكاب "أعمال عنف" ارتكبها النظام السوري.

وتواجه روسيا وإيران و"حزب الله" اتهامات بتقديم الدعم للنظام السوري وتحميلهم مسؤولية مالحق بمناطق المعارك من إزهاق للأرواح ودمار في البنى التحتية.