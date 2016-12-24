اعلنت ادارة المرور في وزارة الداخلية, يوم السبت, ان عشرات الطرق في عدى محافظات اما غير سالكة او سالكة بصعوبة بسبب الاحوال الجوية.

ونقلت وكالة (سانا) عن الإدارة قولها, في نشرتها الصباحية, ان "جميع الطرق في محافظة ريف دمشق سالكة عدا طريق سرغايا عطيب جديدة يابوس وطريق سرغايا الزبداني في منطقة الزبداني سالكين بصعوبة, بسبب تراكم الثلوج".

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واضافت الادارة ان جميع الطرق في محافظة حمص عدا طريق حدية حاصور المحفورة ضهر القصير وطريق أوتان رباح فاحل كفرام باتجاه ضهر القصير سالكين بصعوبة, بسبب تشكل الجليد وتراكم الثلوج.

وفي محافظة حماة, كل الطرق بالمحافظة سالكة عدا في منطقة الغاب طريق جورين صلنفة وطريق جوبة برغال وشطحة وطريق عين الكروم القرندح جميعها غير سالكة بسبب تراكم الثلوج, وفي منطقة مصياف كل الطرق سالكة عدا طريق مصياف القدموس ومصياف الشيحة سالكين بصعوبة بسبب تشكل الجليد, وطريق بشنين عكاكير تموزة اللقبة طيرجبة الحيلونة حيالين جميعها غير سالكة بسبب تراكم الثلوج, وكل الطرق المؤدية إلى ناحية عين حلاقيم غير سالكة بسبب تشكل الجليد.

وفي محافظة اللاذقية, كل الطرق في المحافظة سالكة عدا في منطقة الحفة جميع الطرق المؤدية لناحية صلنفة غير سالكة بسبب تراكم الثلوج, وطرق بستا الحجر ليفين وكرم المعصرة الجوبة السراج دير ماما حطين غير سالكة بسبب تراكم الثلوج, وفي منطقة القرداحة طريق جوبة برغال الغاب وطريق جوبة برغال صلنفة وطريق مركية مقامات بني هاشم وطريق عوينة الريحان حرف المسيترة وطريق القرندح الشعرة الغاب جميعها غير سالكة بسبب تراكم الثلوج وتشكل الجليد.

وعن محافظة طرطوس, كل الطرق في المحافظة سالكة عدا طريق القدموس مصياف وطريق مشتى الحلو البطار شين وطريق مشتى الحلو بصيرة الجرد جميعها غير سالكة بسبب تشكل الجليد.

ونصحت إدارة المرور السائقين باستعمال الأنوار الخاصة بالضباب وتفقد المكابح وتخفيف السرعة عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق والقيادة بحذر تفاديا لوقوع .

ولا تزال البلاد تحت تاثير امتداد منخفض جوي ضعيف مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة.

ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام , وسط هدولات مطرية فوق مناطق متفرقة من البلاد , و ثلجياً على المرتفعات الجبلية العالية.