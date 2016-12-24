اتهم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان, يوم السبت, اطراف لم يسمها بالسعي الى "إقامة دولة جديدة، شمالي سوريا".

ونقلت وكالة انباء (الاناضول) عن اردوغان قوله, خلال مؤتمر مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، في مدينة إسطنبول, ان "بلاده لن تسمح بإقامة تلك الدولة على الإطلاق".

وأشار أردوغان إلى أن "تركيا تطرح منذ البداية إقامة منطقة آمنة خالية من الإرهاب شمالي سوريا".

وكان اردوغان قال مؤخرا ان عملية "درع الفرات" التي تقودها بلاده في سوريا ستعلن قريبا عن منطقة آمنة شمال حلب بمساحة 5 آلاف كم مربع.

وكانت روسيا حذرت, في وقت سابق, الاتحاد الأوروبي من دعم تركيا في مساعيها الرامية لإقامة "مناطق آمنة" في سوريا, مشككة باستخدام هذه المناطق لأغراض انسانية, كما قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن إقامة "منطقة عازلة" في سوريا مسألة صعبة من الناحية "التطبيقية" من دون التزام عسكري كبير.

من جهة اخرى, انتقد أردوغان دور الاتحاد الاوروبي والمنظمات الانسانية في ازمة اللاجئين المتواجدين في تركيا.

وقال إن "نفقات بلاده على اللاجئين فقط بلغت 20 مليار دولار, وهذا ليس رقما بسيطا, متسائلاَ "أين الدول الغربية الغنية؟".

وأضاف اردوغان أن "الاتحاد الأوروبي وعد تركيا بتقديم3 مليارات يورو, لإنفاقها على اللاجئين, اعتبارًا من الأول من تموز, وما قدمه حتى الآن هو677 مليون فقط.".

ووافق الاتحاد الأوروبي, في وقت سابق من العام الحالي, على تخصيص 3.3 مليار دولار لصالح اللاجئين.

وكان الاتحاد الاوروبي وتركيا, التي تستضيف 2,7 مليون لاجئ سوري على الأقل, توصلا إلى اتفاق "نهائي" في اذار الماضي، يقضي بمنع عبور أي لاجئ بطريقة غير شرعية من تركيا إلى اليونان، وإعادة جميع اللاجئين الموجودين في اليونان، واستبدالهم بآخرين من مخيمات اللجوء في تركيا.