طمأنت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي, يوم السبت, المواطنين بأن الوضع المائي في دمشق وما حولها "سيتحسن خلال الأيام القليلة القادمة", وأنها تعمل على تأمين الاحتياجات من المياه من مراكزها الاحتياطية, وذلك بعد انقطاع المياه عن المدينة نتيجة اعتداءات طالت جميع مصادر المياه المغذية لها.

ونقلت وكالة "سانا" الرسمية للأنباء عن المدير العام للمؤسسة محمد الشياح قوله إن "المؤسسة تعمل على تأمين جزء من الاحتياجات المطلوبة من مياه الشرب في دمشق من مراكزها الاحتياطية بالمدينة ".

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وأشار الشياح إلى انه "سيتم تزويد أحياء مدينة دمشق بالمياه بشكل متساو وعادل ريثما تتم العودة إلى مصادر المياه الرئيسية المغذية لدمشق ومحيطها ".

وكانت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمشق نشرت, يوم الجمعة, في بيان على موقعها الإلكتروني ان "اعتداءات إرهابية طالت جميع مصادر المياه المغذية لدمشق ومحيطها وان وزارة الموارد المائية ووزارة الإدارة المحلية ومحافظة دمشق ومحافظة ريف دمشق تقوم باستخدام المصادر الاحتياطية".

وجاء ذلك عقب تصعيد في عمليات القصف شهدته منطقة وادي بردى بريف دمشق حيث اتهمت مؤسسة المياه فصائل معارضة بتلويث مياه نبع الفيجة "بمادة المازوت", في حين اعلنت مصادر معارضة ان نبع عين الفيجة المغذي لدمشق وريفها بالمياه خرج عن الخدمة بشكل كامل جراء استهدافه من قبل الجيش النظامي.

وتعرض خط مياه بردى عدة مرات لتفجيرات واعتداءات, ما تسبب بخروجه عن الخدمة بشكل كامل, ما أدى لنقص تزويد العاصمة بالمياه.

وسبق أن تم قطع مياه عين الفيجة عن مدينة دمشق من قبل مقاتلين معارضين للضغط على النظام للإفراج عن معتقلين او إيقاف القصف على قرى منطقة وادي بردى.

يشار الى ان مدينة دمشق وريفها تعتمد على 3 مصادر لتغذيتها بالمياه هي نبع الفيجة ونبع بردى وأبار دمشق.