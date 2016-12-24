واصل غولدن ستايت ووريرز نجاحاته وحقق فوزه السادس والعشرين على حساب مضيفه بروكلين نتس 117-101 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

في المقابل، استمر لوس آنجليس ليكرز في إخفاقاته وسقط أمام مضيفه ميامي هيت 107-115، في حين فاز جاره لوس آنجليس كليبرز على ضيفه سان أنطونيو سبيرز 106-101.



في المباراة الأولى، حقق غولدن ستايت ووريرز، بطل 2015 ووصيف بطل 2016، فوزه السادس على التوالي والتاسع في آخر 10 مباريات بصعوبة كبيرة بعد أن تخلّف في الشوط الأول بفارق 16 نقطة (الربع الأول 33-34 والثاني 16-31).



وعانى غولدن ستايت (4 هزائم فقط)، متصدر مجموعة الهادي والدوري عموماً، في الناحية الدفاعية، لكن الشوط الثاني كان مختلفاً تماماً، ونجح كيفن دورانت (26 نقطة) وكلاي طومسون (23 نقطة) في قضم الفارق ومنح فريقهما فارقاً مماثلاً في نهاية المباراة (16 نقطة) بعد أن انهى غولدن ستايت الربع الثالث 39-19 والرابع 29-17.



وتنتظر غولدن ستايت مواجهة صعبة بعد ثلاثة أيام مع كليفلاند كافالييرز الذي جرده من اللقب في الموسم الماضي.



وفي المباراة الثانية، ورغم تقدمه في الشوط الأول بفارق 7 نقاط على ميامي (الربع الأول 25-17 والثاني 35-36)، لم يصمد لوس آنجليس ليكرز في الثاني (الربع الثالث 20-29 والأخير 27-33)، وتلقى الهزيمة الثالثة على التوالي.



من جانبه، حقق لوس آنجليس كليبرز ثاني مجموعة الهادي فوزه الثاني والعشرين (مقابل 8 هزائم) ملحقاً بسان أنطونيو متصدر مجموعة الجنوب الغربي الخسارة السادسة (مقابل 23 فوزاً).



وتغلب بوسطن سلتيكس على أنديانا بيسرز 109-102، وفاز نيويورك نيكس على ضيفه أورلاندو ماجيك 106-95.