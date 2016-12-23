كشفت منظمات إغاثة يوم الجمعة، أن عددا قياسيا بلغ 5000 مهاجر يعتقد أنهم غرقوا في البحر المتوسط هذا العام بعد انقلاب قاربين يوم الخميس ومخاوف من وفاة نحو 100 شخص كانوا على متنهما.

ونقلت وكالة (رويترز) عن المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قولها، إن "قاربين مكتظين بالركاب انقلبا في مضيق صقلية بين إيطاليا وليبيا".

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وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة جويل ميلمان في إفادة بجنيف, "يبدو أن هذين الحادثين معا سيدفعان بإجمالي الأرقام هذا العام إلى 5000 حالة وفاة وهو مستوى مرتفع جديد في هذه الأزمة.".

بدوره, قال وليام سبيندلر المتحدث باسم مفوضية اللاجئين "هذا أسوأ إجمالي سنوي لأعداد الوفيات على الإطلاق."

وناشدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "الدول فتح المزيد من مسارات الهجرة الشرعية أمام اللاجئين".

ويعتبر البحر المتوسط الطريق البديل عن بحر إيجه، عقب تدخل الناتو في عمليات مكافحة الهجرة غير الشرعية من تركيا باتجاه اليونان ومنها إلى أوروبا.

يذكر أن المنظمة الدولية للهجرة أشارت إلى أن نحو 3777 مهاجرا لقوا حتفهم في عرض البحر في 2015.