سقط قتلى, يوم الجمعة, جراء قصف استهدف قرية حطلة بريف دير الزور, في وقت أحرز تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) تقدماً باتجاه حي الموظفين, وسط معارك مع الجيش النظامي.

وذكرت مصادر معارضة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان قتلى بينهم نساء واطفال سقطوا جراء قصف من الطيران النظامي على قرية حطلة شمال مدينة دير الزور.

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وتبعد بلدة حطلة، التي يسيطر عليها تنظيم “داعش” كيلومترات قليلة إلى الشرق من مدينة دير الزور، ويستهدفها الطيران الحربي بغارات مكثفة منذ فترة، كان آخرها في آب الماضي، ما أسفر عن مقتل وجرح عدد من المدنيين فيها.

من جهة اخرى, تحدثت المصادر عن تقدم لداعش في حي الموظفين على حساب النظام وسط استهداف الأخير المدينة بالمدفعية والصواريخ.

وأشارت المصادر الى ان داعش سيطر على أجزاء واسعة من حي الموظفين , وسط اشتباكات عنيفة مع الجيش النظامي.

وتتعرض دير الزور عموماً للقصف من قبل طيران التحالف الدولي والطيران الروسي والتي تستهدف المناطق الخاضعة تحت سيطرة "داعش" .