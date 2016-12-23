ارسلت موسكو , يوم الجمعة, كتيبة الشرطة العسكرية الروسية إلى حلب قادمة من قاعدة حميميم الجوية, لمساندة السلطات بتوفير الأمن, في وقت أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتوسيع قاعدة طرطوس.

ونقلت وسائل اعلام روسية عن وزارة الدفاع الروسية قولها ان " عناصر الكتيبة ستقدم المساعدة للسلطات في حلب في مجال ضمان النظام وتوفير الأمن.

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وبحسب الوزارة الروسية, فإن الكتيبة نفذت قبل انتقالها إلى سوريا، سلسلة من تدريبات إضافية في أحد ميادين التدريب الروسية ومن ثم نقلت بواسطة طائرات النقل العسكري إلى حميميم.

وستنفذ الكتيبة مهامها ضمن قوام مركز المصالحة الروسي العامل في سوريا وستعمل على توفير أمن عناصر نزع الألغام الروس وأمن المستشفى الميداني الروسي المتنقل وأمن القوافل الإنسانية, وفقا للوزارة.

وأفاد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو, في وقت سابق من اليوم, خلال رفع تقريره إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين, أنه "تم إرسال كتيبة من الشرطة العسكرية إلى المناطق المحررة من حلب منذ مساء الخميس للحفاظ على النظام العام هناك".

وجاء ذلك عقب قول بوتين ان "تحرير" حلب تعتبر أهم عوامل التطبيع الكامل للوضع في سوريا والمنطقة بشكل عام.

وانتهت, يوم الخميس, عملية إجلاء المسلحين من شرق حلب, برعاية تركية-روسية, واعلان قيادة الجيش النظامي مدينة حلب خالية من السلاح والمسلحين.

من جهة اخرى, أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتوقيع اتفاق مع سوريا يؤدي إلى تنظيم "المسائل المتعلقة بتوسيع أراضي منشآت الأسطول الروسي في مرفأ طرطوس، وتطويرها وتحديث بناها التحتية، وكذلك دخول سفن حربية روسية إلى المياه والموانىء" السورية".

وكانت وزارة الدفاع الروسية اعلنت, في تشرن الاول الماضي, أن موسكو تستعد لتحويل منشأة طرطوس إلى قاعدة دائمة، دون أن تكشف عن الموعد الزمني لذلك.

ووافق بوتين في ذلك الشهر على قانون يصادق على اتفاق مع دمشق لنشر قوات روسية في سوريا إلى أجل غير مسمى، ما يعزز التواجد الروسي الطويل الأمد في البلاد.