أعلنت وزارة التعليم العالي, يوم الخميس, عن إيقاف دوام طلاب نظام التعليم المفتوح بمناسبة الأعياد.

واوضحت الوزارة, بحسب صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) ان "ايقاف الدوام لطلاب نظام التعليم المفتوح يبدأ يومي الجمعة والسبت 24/23_12_2016 ويومي 31/30_12/2016 بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة".

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يومي الجمعة والسبت الموافقان لـ 30 و31 من الشهر الجاري. بمناسبة عيد الميلاد ورأس السنة الميلادية.

جاء ذلك عقب يوم من اعلان رئاسة مجلس الوزراء ان يومي الأحد الموافقين لـ 25-12-2016 ولـ 1-1-2017 عطلة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية.

يشار الى أن عدد المتقدمين لآخر دورة من امتحانات التعليم المفتوح بلغ حوالي 18587 طالبا وطالبة.