تعرضت طائرة ليبية , على متنها للخطف يوم الجمعة، وتم تحويل مسارها لتهبط في مالطا، الا ان العملية انتهت بالافراج عن جميع الركاب واستسلام الخاطفين.

ونقلت وكالات انباء عن رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات قوله ,عبر حسابه على موقع "تويتر",ان "ازمة اختطاف الطائرة انتهت بعد إطلاق سراح جميع الركاب وأفراد الطاقم، واستسلام الخاطفين بسلام".

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بدوره, قال مصدر في حكومة مالطا انه " تم الافراج عن جميع ركابها وتوقيف الخاطفين".

وسبق ان اشار متحدث باسم وزارة خارجية مالطا الى "وجود خاطفين اثنين على متن الطائرة يهددان بتفجيرها بقنابل يدوية".

واعلن مدير شركة "الخطوط الإفريقية" الليبية أبوبكر الفورتية في وقت سابق ان خاطفي الطائرة طلبا أثناء المفاوضات معهما منحهما اللجوء السياسي في مالطا.

كما ذكر وزير الخارجية في حكومة الوفاق الليبية، طاهر سيالة، أن الشخصين اللذين خطفا طائرة ليبية وهبطا بها في مالطا يؤيدان نظام معمر القذافي وقد طلبا اللجوء السياسي في هذه الجزيرة.

وهبطت الطائرة في وقت سابق في مطار مالطا الدولي وسط تواجد أمني مكثف, وكانت الطائرة في رحلة داخلية من مدينة سبها جنوب غرب ليبيا إلى طرابلس.

وتقع مالطا وهي جزيرة صغيرة في البحر المتوسط على بعد نحو 500 كيلومتر شمالي الساحل الليبي.

يذكر أن 5 أشخاص مصرعهم، لقوا مصرعهم تشرين الأول الماضي، اثر تحطم طائرة عقب إقلاعها من مطار مالطا الدولي، الأمر الذي أدى لتعليق الحركة في المطار.