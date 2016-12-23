قال الرئيس بشار الاسد, يوم الجمعة, في اتصال هاتفي, مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين, ان استعادة السيطرة على حلب "فتحت باب العمل السياسي" في سوريا.

واشار الاسد, خلال الاتصال, بحسب وكالة (سانا), الى ان "الانتصارات في حلب ستدفع الكثيرين ممن كانوا يعرقلون هذه العملية للانضمام للعمل السياسي والمصالحات".

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وشكر الاسد "جهود الرئيس وروسيا التي كانت المشارك الأساسي مع الحلفاء في تحرير حلب".

وجاء ذلك عقب يوم على اعلان الاسد, خلال استقباله مسؤول في وزارة الخارجية الايرانية, تحرير حلب يعتبر "انتصارا لكل من يسهم فعليا في محاربة الارهاب وخاصة لايران وروسيا".

من جانبه, أكد بوتين، كما ورد في بيان للكرملين، أن "المهمة الأساسية الآن هي التوصل لتسوية سياسية" بين الأطراف المتنازعة في سوريا.

وقال بوتين للأسد إن "تحرير حلب كان نتيجة الجهود المشتركة لكل هؤلاء الذين توحدوا لمحاربة الإرهاب".

وكان الجيش النظامي أعلن مساء الخميس انتهاء عملية الإجلاء من شرق حلب، معلناً مدينة حلب منطقة خالية من السلاح والمسلحين.

وانتهت يوم الخميس عملية إجلاء مسلحين من شرق حلب، تلاها اعلان قيادة الجيش النظامي، مدينة حلب خالية من السلاح والمسلحين.

وتواجه روسيا وإيران و"حزب الله" اتهامات بتقديم الدعم للنظام السوري وتحميلهم مسؤولية مالحق بمناطق المعارك من إزهاق للأرواح ودمار في البنى التحتية.