شهدت منطقة وادي بردى بريف دمشق, تصعيد في عمليات القصف, حيث اتهمت مؤسسة المياه فصائل معارضة بتلويث مياه نبع الفيجة "بمادة المازوت", في حين اعلنت مصادر معارضة ان نبع عين الفيجة المغذي لدمشق وريفها بالمياه خرج عن الخدمة بشكل كامل جراء استهدافه من قبل الجيش النظامي.

ونقلت بعض مصادر مؤيدة , بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, عن مصدر مسؤول في مؤسسة مياه دمشق ان "المسلحين في عين الفيجة قاموا بسكب المازوت والمواد السائلة ضمن خط مياه عين الفيجة المتجه إلى دمشق , وعلى الفور قامت المؤسسة بالتخلص من المياه المتلوثة قبل اختلاطها بالاحتياط المائي للعاصمة".

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وأضاف ان "بعض المناطق القريبة من الفيجة ووادي بردى مثل منطقة دمر البلد ، شعروا بتغيير شكل ورائحة المياه".

كما نقلت مصادر اخرى عن مدير مؤسسة المياه قوله ان "مسلحي وادي بردى بريف دمشق لوثوا مياه نبع الفيجة بمادة المازوت، ما اضطرنا لقطع مياه النبع عن دمشق وريفها واستخدام مصادر بديلة".

وأضاف مدير المؤسسة ان " 4 أيام كحد أقصى ستعود مياه نبع عين الفيجة نظيفة وستضخ إلى مناطق دمشق وريفها".

وجاء ذلك بعد ما شن الطيران المروحي غارات على تجمعات للمسلحين في بلدة بسيمة و قرية عين الفيجة بوادي بردى, بحسب المصادر.

واضافت المصادر ان المجموعات المسلحة في وادي بردى اطلقت قذائف عشوائية على القرى المحيطة بوادي بردى ما أسفر عن وقوع إصابات بين المدنيين .

بدورها, ذكرت مصادر معارضة ان قصفا بالبراميل المتفجرة استهدف قرية بسيمة والفيجة في وادي بردى ماادى الى خروج نبع عين الفيجة عن الخدمة.

من جانبه, اعلن "الائتلاف" المعارض, بحسب صفحته على (تويتر), عن" خروج نقاط الهيئة الطبية والدفاع المدني ونبع الفيجة عن الخدمة في منطقة وادي بردى بريف دمشق بعد استهدافها بشكل مباشر من قبل القوات النظامية".

وتعرض خط مياه بردى عدة مرات لتفجيرات واعتداءات, ما تسبب بخروجه عن الخدمة بشكل كامل, ما أدى لنقص تزويد العاصمة بالمياه.

وسبق أن تم قطع مياه عين الفيجة عن مدينة دمشق من قبل مقاتلين معارضين للضغط على النظام للإفراج عن معتقلين او إيقاف القصف على قرى منطقة وادي بردى.

يشار الى ان مدينة دمشق وريفها تعتمد على 3 مصادر لتغذيتها بالمياه هي نبع الفيجة ونبع بردى وأبار دمشق.