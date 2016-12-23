وصف الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، يوم الجمعة، تحرير حلب بانه "انتصار وتطور كبير", ويمكن ان "يفتح آفاقا جديدة أمام حلول جديدة للازمة السورية", معتبراَ ان هدف إسقاط النظام في سوريا قد سقط بعد استعادة السيطرة على المدينة.

واوضح نصرالله, في كلمة له خلال لقاء الطلاب الجامعيين في التعبئة التربوية في حزب الله, نشرها موقع (المنار) اللبناني, ان“معركة حلب عمرها سنوات ولكن منذ اشهر كانت هذه الحرب متواصلة وبشكل كثيف".

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا ..

وارجع نصرالله سبب ماوصفه "بالانتصار" في حلب الى "التضحيات التي قدمت من قبل الدولة والجيش والشعب في سوريا وبفضل المقاومين".

وكان الجيش النظامي أعلن مساء الخميس انتهاء عملية الإجلاء من شرق حلب، معلناً مدينة حلب منطقة خالية من السلاح والمسلحين.

وانتهت يوم الخميس عملية إجلاء مسلحين من شرق حلب، تلاها اعلان قيادة الجيش النظامي، مدينة حلب خالية من السلاح والمسلحين.

واعتبر نصرالله ان "الانتصارات في سوريا هي نتيجة وجود قيادة وجيش وشعب وحلفاء ومقاومين اصروا على منع سيطرة داعش والنصرة على سوريا".

وبين نصرالله ان “تبرير الجماعات المسلحة الهزيمة في كل معركة حلب بموضوع حجم الدعم وعدم قيام الدول الراعية الدعم الكافي، كل ذلك غير صحيح لان حجم الدعم الذي قدم لهذه الجماعات بالاموال والرجال والسلاح من الداخل والخارج كان دعما غير طبيعيا وباعتراف الاميركي ويمكن مراجعة هذه التصريحات".

وشدد نصرالله ان “معركة حلب انتصار وتطور كبير وبالغ الاهمية لجبهتنا في المقابل هو هزيمة للفريق الآخر وبعد معركة حلب سقط هدف اسقاط النظام في سوريا”.

ورأى السيد نصر الله “انتصار حلب يمكن ان يفتح آفاقا جديدة أمام حلول جديدة للازمة السورية”، هذا الحل السياسي الذي عطله الاميركي السعودي وغيرهما فحلب غيرت الكثير من الحقائق لدى هؤلاء".

وسبق ان اعتبر نصرالله ان أهمية ما جرى في حلب أخيراً يرتبط بإسقاط المشاريع الإقليمية والأحلام الإمبراطوري, مشيرا الى ان الانتصار في المدينة سيكون له تداعيات على كل المعركة في سوريا والموصل والمنطقة.

وتواجه روسيا وإيران و"حزب الله" اتهامات بتقديم الدعم للنظام السوري وتحميلهم مسؤولية مالحق بمناطق المعارك من إزهاق للأرواق ودمار في البنى التحتية.