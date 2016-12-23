قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان, يوم الجمعة, ان عملية استعادة مدينة الباب بريف حلب شارفت على النهاية.

ونقلت وكالة الانباء (رويترز) عن اردوغان قوله, في تصريحات, أثناء مراسم افتتاح ميناء للغاز الطبيعي ببلدة إزمير الساحلية, أن " الجيش السوري الحر سيسيطر على الباب قريبا بدعم من القوات التركية".

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وكان اردوغان كشف, مؤخرا, ان القوات التركية فرضت حصارا من جهة الغرب على مدينة الباب بريف حلب, الخاصعة تحت سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) وتعتزم التوجه إلى منبج بعد ذلك, بسبب وجود مقاتلين أكراد هناك.

كما اعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قال مؤخرا ان "الجيش الحر" المدعوم تركيا, ضمن اطار عملية "درع الفرات", أصبح على تخوم مدينة الباب بريف حلب, متوقعا انتهاء العملية خلال فترة وجيزة.

وتعارض الحكومة السورية التدخل التركي في سوريا وتعتبره "عدوانا ", في حين اعلنت تركيا مرارا, على لسان عدد من مسؤوليها, ان العملية في شمال سوريا مستمرة حتى طرد "داعش"، وازالة كل الأخطار التي تهدد أمن تركيا من على الحدود المشتركة.

وبدأت فصائل معارضة سورية مدعومة من انقرة, في 24 اب الماضي, عملية عسكرية في الشمال السوري, حيث انتزعت عدة قرى وبلدات شمال حلب اهمها جرابلس ودابق وصوران.