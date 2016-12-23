قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة، ان "تحرير" حلب تعتبر أهم عوامل التطبيع الكامل للوضع في سوريا والمنطقة بشكل عام.

ونقلت وسائل اعلام عن بوتين قوله خلال لقاءه مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن العمل الخاص بالتوصل إلى التسوية والمصالحة الكاملة في سوريا سيستمر بمشاركة كل الأطراف المعنية بما في ذلك القيادة السورية وإيران وتركيا والدول الأخرى في المنطقة. وشدد الرئيس على ضرورة بذل كل الجهود لوقف القتال في كل سوريا.

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وكان شويغوي أبلغ بوتين خلال اللقاء بقرب التوصل الى اتفاق وقف اطلاق نار كامل في سوريا.

وانتهت يوم الخميس عملية إجلاء مسلحين من شرق حلب، تلاها اعلان قيادة الجيش النظامي، مدينة حلب خالية من السلاح والمسلحين.

وتمت عملية الإجلاء من شرق حلب برعاية روسية تركية، كما اتفقت كل من موسكو وانقرة وطهران خلال اجتماع في العاصمة الروسية يوم الثلاثاء على خطوات وإجراءات تهدف الى حل الأزمة السورية, من بينها الاستعداد الثلاث لضمان الاتفاق المستقبلي بين الحكومة السورية والمعارضة.

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